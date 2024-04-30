خبير يكشف أهمية رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك إلى مصر

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن زيارة دينيس بيتشيروفيتش، رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك، إلى مصر، ذات أهمية كبرى في التوقيت والدلالات، في ظل التحديات الكبيرة بالشرق الأوسط مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك مخاوف من التصعيد الإقليمي في المنطقة، لافتا إلى أنه من حيث الدلالات تعكس الزيارة حقيقة واضحة وهي الانفتاح، وتنويع الدوائر السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والانفتاح على كل الدول، وبناء شركات اقتصادية واستراتيجية، من أجل تعزيز التنمية في الداخل.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن البوسنة والهرسك تمثل دول مهمة في منطقة جنوب شرق أوروبا، موضحا أن هذه المنطقة شهدت طفرة كبيرة، ومصر تنفتح على دول وسط وشرق أوروبا، ما يوضح المساعى المصرية، من أجل بناء هذه الشركات المختلفة.