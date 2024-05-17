كيف تؤثر العلاقات الاجتماعية على الصحة النفسية؟

العلاقات الاجتماعية شيء مهم وأساسي في حياة البشر، تؤثر تلك العلاقات على حياة الانسان وخطواته ومستقبله وحتى صحته النفسية ويمكن ان يكون تأثيرها سلبي ويمكن ان يكون ايجابي على حسب تلك العلاقات، وقام علماء النفس بالعديد من الدراسات على تأثير العلاقات الاجتماعية على الصحة النفسية فقد توفر فرص للتحدي والنمو الشخصي وربما تكون علاقات سامة تزيد من الاكتئاب والقلق والشعور بالميل الى العزلة.



-نصائح علم النفس حول الحياة الاجتماعية والصحة النفسية:

العلاقات الاجتماعية السليمة يحتاج اليها اي شخص وضرورية للصحة النفسية والعاطفية وتوفر الدعم والشعور بالانتماء.

تقلل الشعور بالوحدة والعزلة.

تعطي شعور بالراحة والأمان.

التقدير والاحترام وتعزيز الثقة بالنفس.

التحدي والنمو ومشاركة الأفكار والتجارب.

التوازن العاطفي للتعامل مع المواقف الصعبة والتحديات.

العلاقات الاجتماعية لها تأثير على الرفاهية والسعادة واستعادة التوازن.

قد يؤدي علاقة اجتماعية غير صحية لضعف الثقة بالنفس وتقليل الشعور بالذات.

اذا كانت العلاقات المحيطة سامة فيجب رسم الحدود ووضع مسافات في تلك العلاقة.

البحث عن الدعم وعدم الرضى باقل مما تستحق.

التفكير الإيجابي في العلاقات والاحترام والصراحة.

ضرورة ترك العلاقات السلبية والتي تؤثر على الصحة النفسية فالعلاقات السامة قد تؤدي الى الاكتئاب.