علامات تدل على كره الوظيفة ونصائح لإيجاد حلول

هناك الكثير من الناس الذين يكرهون وظائفهم ولا يشعرون بالسعادة أثناء العمل ويشعرون بالضغط الشديد وفقدان الشغف وعدم الراحة، تعود هذه المشاعر لأسباب مختلفة قد تؤدي لمسار مهني مسدود وحالة نفسية سيئة ويشعر الشخص بشكل دائم بالقلق والتوتر وهناك عدة خطوات يجب على الشخص اتباعها لتحسين الوضع الذي يمر به.



-علامات تدل على كره العمل:

القلق الدائم من يوم العمل والعودة للعمل من الإجازة الإسبوعية.

عدم حب رئيس العمل والمديرين فيه.

العمل بشكل آلي ولساعات أطول من ساعات العمل الطبيعية والكثير من المهام.

وضع الأعذار المتكررة لعدم حضور مناسبات تتعلق بالعمل.

عدم وجود تصور للمستقبل او ملامح تدل على التقدم الني.

عدم وجود مشاعر رضا بالنفس او الشعور بالملل وعدم النمو.

قلة الإنتاجية وعدم الحماس للمهام اليومية في العمل.

الأفكار السلبية التي تحيط بالشخص ناحية العمل وكره له والتحدث عن الوظيفة بمشاعر سلبية.

الشعور بالإرهاق الشديد طوال الوقت وعدم التحفيز وبالتالي صحة جسدية وعقلية غير مناسبة.

- كيف يصلح الشخص من وضعه الوظيفي:

تعديل المسار الوظيفي في حال استطاع.

معرفة ان العالم ليس مثالي وفي هذه الأحيان تقبل بعض عيوب العمل التي ربما قد تكون موجودة في جميع الوظائف.

اذا شعرت انك تكره الوظيفة بالفعل ومرهقة لك عليك اتخاذ خطوات تحسين الوضع والبحث عن الوظيفة التي تحلم بها او مجال تحبه.

الاعتراف بأسباب كره الوظيفة والبحث عن طرق لعلاجها.

قد تكون الوظيفة رائعة وليست المشكلة ولكنها لا تناسب الشخص فالأشخاص مختلفون وكل شخص له ما يناسبه.

تحليل مهاراتك الشخصية واهتماماتك ومعرفة المجالات التي تشعر فيها بالراحة.

تطوير الذات والمهارات لمعرفة الوظائف المناسبة التي يمكن التقديم عليها والعمل بها.