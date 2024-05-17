6 شهداء جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلًا في جباليا شمال قطاع غزة

أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، انتشال 6 شهداء فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأضافت طواقم الدفاع المدني، أنها تحاول انتشال بعض المفقودين تحت أنقاض المنزل المنهار الذي يعود لعائلة "شعبان" في شارع الفالوجا بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مخيم جباليا بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار في داخل المخيم، مع وجود عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي منتشرين في شوارع المخيم برفقة آليات عسكرية.

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "الجاعوني" التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة.