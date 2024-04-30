بعد حديث السيسي.. «التعليم» تكشف لـ«البوابة نيوز» عدد الطلاب بمدارس تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أعداد الطلاب في التخصصات الجديدة بالتعليم الفني، «تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والرقمنة»، ضمن استراتيجية قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص في خطة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واستعدادا لوظائف المستقبل.

وبعد حديث الرئيس السيسي عن الاهتمام بالمدارس والكليات التي تؤهل الخريجين للبرمجة، أوضح الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن عدد الطلاب في المدارس المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والرقمنة، بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، 3900 طالب، حيث يدرس 1600 طالب في الصف الأول الثانوي الفني، ويضم الصف الثاني 1075، والصف الثالث 1118 طالبا، فيما تضم مدرسة أي تك بالقاهرة، 57 طالبا بالصف الرابع، 52 بالسنة الخامسة.

وجاءت خريطة المدارس في تخصصات المعلومات والذكاء الاصطناعي والرقمنة، وعددها 18 كالتالي:

مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص تكنولوجيا المعلومات- القاهرة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الاتصالات.

تخصص:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات القاهرة

مدرسة HST / NTG للتكنولوجيا التطبيقية، تخصصات:

•الذكاء الاصطناعي في المراقبة والإنذار.

• الفنون الرقمية والألعاب- القاهرة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الاتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات -الجيزة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الاتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات- الإسكندرية

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الاتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات- الدقهلية

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الاتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات- السويس

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الاتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات- المنيا

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي- أسيوط

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، البرمجيات- الجيزة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الاتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات - الوادي الجديد

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، الذكاء الاصطناعي القاهرة

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القليوبية.

• أنظمة الاتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة أسيوط:

أنظمة الاتصالات .

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة قنا:

• أنظمة الاتصالات .

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء:

• أنظمة الاتصالات .

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة البحيرة:

أنظمة الاتصالات .

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية، الذكاء الاصطناعى، بمحافظة سوهاج.

يشار إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 73 مدرسة داخل 19 محافظة على مستوى الجمهورية.