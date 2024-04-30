محافظ بورسعيد يَعِد بتقنين أوضاع مزارعي سهل الحسينية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية، لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، وذلك ضمن خطة الأعمال التنموية، والتطوير التي تشهدها المنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد، لأهالي منطقة سهل الحسينية ، ضرورة الانتهاء من أعمال تجفيف الأرض لبدء الزراعة وتمليك الأراضي بعد جفيفها لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتقنين أوضاع المواطنين المزارعين، وعمل عقود مؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمنطقة سهل الحسينية لتنميتها زراعيا واقتصاديا لتساهم تلك المنطقة في عملية النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأوضح محافظ بورسعيد، لمواطني ومزارعي سهل الحسينية بأهمية تسليمهم عقود مؤمنة لتمليك الأراضي والتي تسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق التنمية والاستقرار بمنطقة الحسينية.