رفع 1108 حالات إشغال طريق بحملات موسعة في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات إشغالات موسعة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 1108 حالات إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 457 حالة بدمنهور و381 حالة بكفر الدوار 140 حالة بالدلنجات و40 حالة برشيد و22 حالة بوادى النطرون و68 حالة بأبو حمص وتحرير 14 محضر إشغال طريق.

وأكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.