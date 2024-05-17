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الجمعة 17 مايو 2024
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«المستشفيات التعليمية» تكرم المتميزين من فرق التمريض.. صور

«عبدالغفار» :الخدمة الطبية لا تكتمل إلا بوجود تمريض واعى ومتفهم لطبيعة عمله

د محمد مصطفى عبدالغفار
د محمد مصطفى عبدالغفار
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نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمي، فعاليات اليوم العلمي للتمريض ، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار ،رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمعهد القومي للتغذية ، تحت عنوان " نحو تحقيق الاستدامة في القطاع التمريضي نحو التميز والوصول للمعايير العالميه ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، على أهمية هذه المهنة الإنسانية والجهود التي يبذلها الممرضون والممرضات في الارتقاء بالخدمات الصحية ضمن أفضل الممارسات العالمية حيث يقدم قطاع التمريض جهوداً استثنائية لدعم ومساندة المرضى، حيث يعملون بإخلاص في خدمة الصحة والإنسانية نظرا لما يقدمه قطاع التمريض  من رعاية ناجحة وجيدة للأفراد من جميع الأعمار، ولهم دورٌ أساسيًا فى التصدِّي للعبء المتزايد للأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب.

وأكد «عبدالغفار» ، إن مهنة التمريض هي مهنة أساسية تلعب دور أساسي وليس ثانوي بجانب الأطباء، إذ لا يستطيع الأطباء بأي حال من الأحوال أن يؤدوا دورهم وخدماتهم للمرضى بدون الممرضين، ولم يعد دور التمريض دور مساعد للأطباء بل هو دور أساسي ومكمل والخدمة الطبية لا تكتمل إلا بوجود تمريض واعى ومتفهم لطبيعة عمله.

وأفاد محمد مصطفى عبدالغفار ، بأن الهيئة تسعى دوماً لتحقيق الاستدامة فى التميز والوصول للمعايير العالمية فى القطاع التمريضي نحو رؤية مصر ٢٠٣٠، عن طريق رفع كفاءة أطقم التمريض العاملة بها من خلال التدريب والتعليم الطبى المستمر وعقد الندوات والدورات التدريبية لهم، والهيئة كان لها السبق فى تنظيم الدبلومات المهنية المعتمدة للتمريض من خلال مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة.

وفي هذا السياق، كرّم الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة المتميزين والمتميزات من أطقم التمريض بمستشفيات ومعاهد الهيئة تقديراً لجهودهم ودعما لهم، وحافزا لكل الأطقم الطبية فى الاستمرار بالعمل بتفاني واخلاص، وأن المتميز منهم محل تقدير دوماً.

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الأحتفال باليوم العالمي للتمريض الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار تكرم المتميزين المستشفيات التعليمية مهنة التمريض