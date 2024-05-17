ضبط مواطن بالقاهرة يدير أكاديمية وهمية للاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مصـر الجديدة بالقاهرة) بالنصب على المواطنين من خلال إنشاء أكاديمية وهمية "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، والترويج والإعلان عنها عن طريق إنشاء صفحة بإسم الأكاديمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمنح الدارسين شهادات ماجستير ودكتوراه من الخارج وتزوير المحررات وقيامه بأعمال الوساطة والسمسرة فـى مجال المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها مهن ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل تحصله على مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته (7 أكلاشيهات تقرأ بصمتها "عيادات مختلفة وشركة بإسمه"- 6 أجهزة كمبيوتر- 50 أصل شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير- 9 أصول مصدرات بأسماء مختلفة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

