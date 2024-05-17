زراعة بني سويف: 12 ألفا و54 فدانا إجمالي مساحات القطن

قال المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف،إن مديرية الزراعة وإداراتها نفذت أنشطة وجهود "خلال الفترة من 3 حتى 12 مايو الجاري، في حصر المساحات التي تم إزالتها وخدمة زراعة محصول القطن، حيث تمت إزالة المتبقيات والانتهاء من زراعة 12 آلاف و54 فدان منها، وهي المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها بجميع مراكز المحافظة .

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.



