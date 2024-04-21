استمرار فعاليات برنامج استخدام التكنولوجيا في الأعمال الإدارية ببني سويف

تواصلت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل وتنمية مهارات مديري الإدارات التعليمية ببني سويف وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة على استخدام التكنولوجيا في الأعمال الإدارية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها البلاد.

حيث شهد هاني عنتر وكيل التعليم، جانباً من فعاليات التدريب الذي يعقد بمركز التطوير التكنولوجي، ويستهدف تطوير وتنمية مهارات مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة على استخدام التكنولوجيا في الأعمال الإدارية، ولربط جميع إدارات الديوان والإدارات التعليمية إلكترونيا.

وأكد " عنتر" أهمية البرنامج التدريبي، الذي يأتي في إطار خطة الدولة الدولة للتحول الرقمي، ويهدف إلى التخلص من الطرق والقيود التقليدية القديمة في التعامل والمراسلات بين الإدارات واستبدال هذه الطريقة بأسلوب حديث يعتمد على استخدام احدث الوسائل التي ظهرت مع تطور التكنولوجيا، بما ينعكس على تسهيل عملية الاتصال والتواصل وتحسين الأداء والدقة في الإدارة وإنجاز العمل المطلوب وتوفير التأمين والأمن اللازم للمعلومات وتقديم الخدمات بطرق جديدة ومبتكرة وتعزيز القدرة على التخطيط لمستقبل أفضل والتميز والمنافسة للوصول لأفضل النتائج

من جهته أضاف ماجد أبوسيف مدير المركز التكنولوجي، أن البرنامج التدريبي لقيادات التعليم، كان قد بدأ قبل إجازة عيد الفطر المبارك بتدريب مديري الإدارات النوعية بالديوان، ويستكمل بتدريب مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وكذلك قيادات الصف الثاني بمختلف الإدارات والأقسام.

تواصلت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل وتنمية مهارات مديري الإدارات التعليمية ببني سويف وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة على استخدام التكنولوجيا في الأعمال الإدارية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها البلاد.