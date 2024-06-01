25 برج إنقاذ استعدادا لفصل الصيف في دمياط الجديدة

شهد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، إختبارات فريق المنقذين إستعدادا لإستقبال موسم صيف 2024م ، والتى أقيمت بالتنسيق والتعاون مع مجلس أمناء المدينة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة بمنطقة الشاطئ الخاص "لابلاج " بمدينة دمياط الجديدة.

أوضح رئيس الجهاز أنه تم تجهيز الشاطئ الممتد بطول 9 كيلومترات، وزرع عدد 25 برج إنقاذ بطول الشاطئ، مضيفا أن الإختبارات تمت تحت إشراف لجنة فنية متخصصة من الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، التى وضعت عددا من القواعد والإشتراطات الواجب توافرها فى فريق الإنقاذ، والمقرر أن يكون عددهم 40 منقذا بطول الشاطئ العام وشاطىء قادرون بلاج لذوى الهمم.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس الجهاز أن الإختبارات التى أجريت على أرض الواقع، شملت إختبارات متنوعة على أسس وقواعد علمية " إختبارات بدنية، إختبارات الغوص ، طرق الإنقاذ فى أسرع وقت، كيفية التعامل مع حالة المواطن أثناء الغرق دون إلحاق الضرر بالحالة ، وطرق تقديم الإسعافات الأولية " .

حضر الإختبارات اللجنة المشتركة من الإدارات المعنية بالجهاز ومجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة وفريق عمل إدارة الشاطئ.

قال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه وفى إطار برنامج الرعاية الصحية وتحت شعار " كلنا معاكم " نفذت جمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية رعاية مرض الكبد برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد وأستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد ، قافلة طبية لرعاية ذوى الهمم وأسرهم بشاطىء قادرون بلاج بمنطقة النرجس للشواطىء المميزة بدمياط الجديدة إتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الخدمات الطبية والإرشادية والتوعوية لأبنائنا من ذوى الهمم وأسرهم.

أضاف رئيس الجهاز، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي المجانى على أصحاب القدرات والهمم وذويهم فى تخصصات "الأنف والأذن والحنجرة، طب الأطفال، العلاج الطبيعي، الباطنة والكبد والجهاز الهضمي" بالإضافة إلى عمل التحاليل والأشعة وكذا صرف العلاج بالمجان.