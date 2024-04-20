تحرير 130 محضرا لمخابز وأسواق ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 14 حتى 20 أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 91 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 22 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 30 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 17 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و5محاضر لعدم وجود سجل زيارات، و5 محاضر للتصرف في 14 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق، و6محاضر للتوقف عن الإنتاج الكلي بدون ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر إبريل للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

بينما تم تحرير 3 محاضر للمسئولين عن مخابز سياحية لقيامهم بتجميع واستخدام دقيق بلدي مدعم في إنتاج الخبز السياحي وتم ضبط والتحفظ على 14 جوال دقيق بلدي مدعم، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على 25كجم سجق ولحوم مصنعة مجهولة المصدر، ومحضرًا ضد المسئول عن أحد محالات بيع السجائر والأدخنة لحيازته سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 90 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، ومحضرًا ضد أحد تجار المواد الغذائية لحيازته وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم ضبط 5 كجم سردين وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وتضمن التقرير تحرير 11محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و17 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بجانب سحب 4عينات غذائية لفحصها معمليا. ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن طلمبات الرصيف غير مرخص لها للعمل في مجال المواد البترولية من الهيئة المصرية العامة للبترول حيث تم التحفظ على 600 لتر سولار مجهولة المصدر.