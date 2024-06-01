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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لرفع أكوام القمامة حفاظا على صحة المواطنين بالشرقية

رفع اكوام القمامة
رفع اكوام القمامة
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طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بسرعة حل شكوى منطقة عزبة التل خلف التأمين الصحي ومدرسه التجارة للبنات بنطاق مركز الحسينية، والذين يتضررون من إنتشار كومات القمامة داخل الكتلة السكنية والتي أدت إلى انتشار الأمراض والزواحف والقطط والثعابين والقوارض و الكلاب الضاله مما تثير ذعر الأهالي.

ومن جانبه قام رئيس مركز ومدينة الحسينية بشن حملة مكبره لرفع اكوام القمامة المتراكمة من المنطقه ونقلها خارج الكتلة السكنية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى اسرع وقت ممكن.

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