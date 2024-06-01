زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو: "نقدم لك كل الدعم في صفقة التبادل"

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه على نتنياهو ألا يتجاهل خطاب بايدن بشأن غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف لابيد، أن هناك اتفاق للتبادل على الطاولة يجب أن يتم إبرامه، ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية رسالة لنتنياهو، قائلًا: سنقدم لك كل الدعم في صفقة التبادل.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 239 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على غزة، وسط تكثيف غاراته ومجازره على مدينة رفح جنوب القطاع، ومرتكبًا أبشع الفظاع، بصورة تؤكد على تحديه لقرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف العمليات العسكرية برفح، ومنع ارتكاب إبادة جماعية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الاحتلال لهجماته وارتكابه مجازر دامية بشكل مكثف، وإغلاقه لكل المعابر والمنافذ ومنع دخول المساعدات الإنسانية ما أدى إلى تعزيز فرص حصول المجاعة بشكل حقيقي.