قطع المياه عن قرية الدهابية بمركز ببا ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية الدهابية بمركز ببا، يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل الجاري اعتبارًا من الساعة 10 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم محطة مياه الدهابية.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.