المُعارضة الإسرائيلية تحث "نتنياهو" على قبول مقترح بايدن بعد استجابة حماس له "إيجابيًـا"

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، إنه لا يمكن لحكومة بنيامين نتنياهو تجاهل كلمة الرئيس الامريكي جو بايدن "المهمة"، مشددا على أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة، وإنه ينبغي إبرامها وتنفيذها.

وأعاد زعيم المعارضة - في منشور نشره على منصة (إكس) - تذكير نتنياهو بأن "شبكة الأمان" التي اقترحها عليه ما زالت مطروحة، إذا عارض الوزيران اليمينيان المتطرفان في حكومته "الصفقة"، وتركا حكومته، في إشارة إلى وزيري المالية سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن جفير.

جاء تصريح زعيم المعارضة الإسرائيلي، بعد إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بيانا اليوم قال فيه إنه لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة حتى يتم تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة "حماس".

وكانت حركة "حماس"، قد أصدرت بيانا الليلة الماضية، قالت فيه إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وعرض الرئيس الأمريكي بايدن، أمس الجمعة، تفاصيل اتفاق من ثلاث مراحل قال إن إسرائيل اقترحته على حركة حماس. وتعهد بأن الخطة ستؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة وإنهاء الحرب المدمرة في القطاع.