أجهزة بني سويف تستعد لتشغيل كوبري إشمنت الجديد

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كوبري أشمنت الجديد، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري والتجهيز لتشغيله ودخوله الخدمة رسمياُ خلال أيام، حيث حضر الاجتماع: على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، المهندس حسن محفوظ بالجهاز المركزي للتعمير، والمهندس إسلام عليش بالسكة الحديد، والمهندس حسين سيد استشاري جهاز التعمير، ومحمد ربيع مسؤول المتابعة بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة.

ناقش السكرتير العام ما تم تنفيذه من توجيهات وجه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أثناء زيارته للمشروع، خاصة فيما يتعلق باستكمال باقى الأعمال بمعرفة جهاز التعمير وتشمل تنفيذ المنطقة المحصورة بين البلاطة الانتقالية حتى حاجز شريط السكة الحديد والذي يبعد عن القضيب النازل بمسافة 1.5متر، فيما تقوم هندسة السكة الحديد بالانتهاء من تنفيذ البلاطة بين القضيبين، وذلك في غضون الأسبوع الجاري، ليكون المزلقان جاهزا للعمل وتشغيل الكوبري بشكل كامل.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، نظراً لأهمية الكوبري الذي يجرى تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ويبلغ طوله 19 متراً وعرض 12 مترا ،ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة "ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية، لاسيما بعد ما تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والفنية والهندسية الخاص بالكوبري وعمل أرصفة على الجانبين ونقل أعمدة الإنارة المواجهة للكوبري،وتم نقل الأجراس والأنوار والسيمافورات لموقع المزلقان الجديد.