الثانوية الأزهرية 2024| طلاب المنيا: امتحانا الفقه والحديث في مستوى الطالب المتوسط

أكد طلاب الثانوية الأزهرية بالمنيا، بعد خروجهم من لجان امتحان مادتى الفقه والحديث، أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ووفقا لأسئلة البوكلت التى نشرها القطاع على بوابة الأزهر.

وأدى طلاب الثانوية الأزهرية اليوم امتحانى الفقه والحديث، وبدأت اللجان فى مواعيدها المحددة، وسط تشديدات مكثفة للخروج بالامتحانات بالشكل المميز، حيث كانت هناك اجتماعات مكثفة قبل إنطلاق مارثون الامتحانات ووضع قواعد المتابعة من تشكيل اللجان ومتابعة اللجان ومدى جاهزيتها ومنع دخول المحمول مع الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإمتحان.



وأعلنت منطقة المنيا الأزهرية بدء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024، صباح اليوم السبت، بامتحان مادتي «الفقه» و«الحديث» القسم العلمي، داخل 24 لجنة عامة، في 9 مراكز، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، غدًا الأحد بامتحانات مادتي «الفقه» و«الإنشاء» .

وقال الشيخ عصام حسونة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، إن 1640 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، حضروا امتحان مادتي «الفقه» و«الحديث»، داخل 24 لجنة عامة، فيما يؤدي غدًا الأحد، 4639 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، امتحان مادتي«الفقه» و«الإنشاء»، بإجمالي 6279 طالبًا وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، داخل جميع مراكز المحافظة .

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية تنهتى فى 14 يوليو المقبل، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو الأسبوع المقبل.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، غدًا الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.



جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.