نقابة معلمي بني سويف تكرم أسرتي معلمي توفي أثناء عملهما بالمدرسة

كرمت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفي الديب نقيب معلمي المحافظة،أسرتي معلمي توفي أثناء تأدية عملهما بالمدارس بشكل مفاجئ.

جاء ذلك بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد ابوليله أمين عام النقابة،أنيس مشرف أمين صندوق النقابة،ونقباء المراكز،وأسر المعلمين المتوفيين .

وقام نقيب المعلمين بإهداء درع المعلم المتميز لروح المعلم الراحل محمود يوسف أبوالحسن،معلم لغة عربية،والذي تسلم الدرع نجله يوسف محمود، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء عمله داخل مدرسة بني قاسم الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية جنوب بنى سويف، إثر إصابته بغيبوبة سكر، حيث فوجئ العاملون بمدرسة بنى قاسم الابتدائية، بسقوط زميلهم محمود يوسف ابو الحسن بشكل مفاجئ إثر إصابته بغيبوبة سكر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلي المستشفي لإسعافه.

كما أهدى أيضآ نقيب المعلمين درع المعلم المتميز لروح المعلم الراحل عشيري عبد الرحمن محمد،معلم لغة عربية بمدرسة «أهوه» الابتدائية التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية،والذي تسلم الدرع زوجته انوار أحمد إسماعيل،والذي توفى في آخر يوم من مراقبته لامتحانات الشهادة الإعدادية،أثناء مراقبته داخل لجنة مدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف التابعة لمركز بنى سويف، بعد إصابته بحالة إغماء بشكل مفاجئ،إثر إصابته بتوقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية .