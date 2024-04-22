ads
الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نقابة معلمي بني سويف تكرم أسرتي معلمي توفي أثناء عملهما بالمدرسة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرمت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفي الديب نقيب معلمي المحافظة،أسرتي معلمي توفي أثناء تأدية عملهما بالمدارس بشكل مفاجئ. 
جاء ذلك بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد ابوليله أمين عام النقابة،أنيس مشرف أمين صندوق النقابة،ونقباء المراكز،وأسر المعلمين المتوفيين . 
وقام نقيب المعلمين بإهداء درع المعلم المتميز لروح المعلم الراحل محمود يوسف أبوالحسن،معلم لغة عربية،والذي تسلم الدرع نجله يوسف محمود، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء عمله داخل مدرسة بني قاسم الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية جنوب بنى سويف، إثر إصابته بغيبوبة سكر، حيث فوجئ العاملون بمدرسة بنى قاسم الابتدائية، بسقوط زميلهم محمود يوسف ابو الحسن بشكل مفاجئ إثر إصابته بغيبوبة سكر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلي المستشفي لإسعافه. 
كما أهدى أيضآ نقيب المعلمين درع المعلم المتميز لروح المعلم الراحل عشيري عبد الرحمن محمد،معلم لغة عربية بمدرسة «أهوه» الابتدائية التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية،والذي تسلم الدرع زوجته انوار أحمد إسماعيل،والذي توفى في آخر يوم من مراقبته لامتحانات الشهادة الإعدادية،أثناء مراقبته داخل لجنة مدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف التابعة لمركز بنى سويف، بعد إصابته بحالة إغماء بشكل مفاجئ،إثر إصابته بتوقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية .

ادارة ببا التعليمية توفي أثناء تأدية عمله هبوط حاد في الدورة الدموية توفي أثناء عمله توقف عضلة القلب عضلة القلب نقابة المعلمين ببني سويف نقابة المعلمين وزارة التربية والتعليم