نقابة معلمي بني سويف تكرم أسرة مدرس حاول إنقاذ طفل في حادث معدية فغرقا معا

كرمت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفي الديب نقيب معلمي المحافظة، أسرة المعلم الراحل محمد إبراهيم داهش، معلم دراسات اجتماعية بمدرسة ثانوية تجارية ببني سويف، مقيم بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، لتضحيته وشهامته .

جاء ذلك بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد ابوليله أمين عام النقابة،أنيس مشرف أمين صندوق النقابة،ونقباء المراكز ،أسرة المعلم المتوفي .

قام نقيب المعلمين بإهداء درع المعلم المتميز لروح المعلم الراحل محمد محمد إبراهيم داهش،من قرية الرياض التابعة لمركز ناصر،والذي تسلم الدرع زوجته.

ويذكر أن معلم الدراسات لقي مصرعه حينما حاول إنقاذ طفل سقط من معدية أشمنت النيلية، إلا أنهما غرقا سويا في الحادث،أثناء زيارتهما للمقابر، واستقلوا معدية أشمنت النيلية والتي كانت تستعد للتحرك،وبسبب تزاحم المواطنين فوجئ الجميع بسقوط باب المعدية، وسقط عدد من المواطنين والدراجات النارية في المياه، بينهم طفلين شقيقين كانا في طريقهما لزيارة قبر والدهما المتوفي منذ عام واحد .

وقال هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم،إن هذا المعلم ضرب لنا جميعا مثالًا في التضحية والشهامة والبطولة، ومثالا يحتذى به حتى في مماته،موجها تحية إعزاز وتقدير لروح المعلم الراحل الذي تحلى بصفات الطيبة و حسن الخلق والشهامة و الرجولة.