مسلسل المعلم الحلقة 16| ظهور «القلاش» من جديد ويعترف لـ مصطفى شعبان

انتهت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "المعلم" بظهور المعلم قلاش، الذي كان سببًا رئيسيًا في سجن المعلم "حامد" الشخصية التي يجسدها الفنان عبدالعزيز مخيون وقتما كان مصطفى شعبان طفلًا صغيرًا.

دار حوار بين المعلم والقلاش، حيث ظهر الفنان القدير مصطفى حشيش ملقى في الأرض وشعره طويل ويتحدث مع نفسه وجن جنونه، ويقول: "أمسك دول، أنا المعلم قلاش سيد سوق الأتكة اللي بيلعب بالفلوس لعب".

ويوجه المعلم له سؤال: "عايز أعرف مين اللي حط المخدرات لأبويا في العربية ولبسه تهمة التجارة من زمان"، ليرد عليه قائلًا: "كانت ليلة سودة، أنا ضيعت فيها وانتهيت، والجنتل الصبي بقى معلم، والغدر جه مننا كلنا اتغدر بينا، بس فايدته دلوقتي بعد ما كل حاجة راحت، الفلوس راحت والمخدرات وقلاش راح، أنا هقولك مين اللي حط".

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، احمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وآخرين ومن اخراج مرقس عادل.