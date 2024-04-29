بالأسماء.. إصابة 11 عاملة ورجلين في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 13 شخصا منهم 11 عاملة من عمال الأنفار، وعاملان آخران فى حادث تصادم سيارتى ربع نقل على طريق جمصة الدولى أمام جامعة المنصورة الأهلية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارتى ربع نقل محملتين بعمال من الأنفار أمام جامعة المنصورة الأهلية ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة ١٣ شخصا بكدمات وجروح وكسور، وهم نجلاء رمضان أبو حسين ٣٧ عاما مصابة باشتباه بكسر بالكتف الأيسر ونجلاء مجدى عبد المنعم ٢٢ عاما مصابة بكدمات متفرقة وهناء السيد ابراهيم ٣٧ عاما مصابة بسجحات وكدمات بالجسم وصباح عبد الله عبد الفتاح ٤٨ عاما مصابة بكسر بالذراع وسلوى فتحى عبدالحى ٣٥ عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونفيسة عبد الله نوفل ٦٠ عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونجلاء فتحى إبراهيم ٣٧ عاما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وهالة محمد عبدالحميد ٤٧ عاما مصابة بكدمات متفرقة ورشا عبد العزيز أبو عبده ٣٤ عاما مصابة باشتباه بكسر بالقدم اليسرى وفاطمة جميل زايد مصابة بكسر بالحوض والسيد ابراهيم رمضان ٤٥ عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وصقر ماهر محمد ٣٤ عاما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و حسن حلمى السيد مصاب بكسر بالساق اليسرى وجميعهم مقيمين الحقير مركز بلقاس.

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جمصة لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.