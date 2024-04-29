استخرجت أحشاءه.. التوصل إلى هوية شاب عثر عليه مقتولا فى الدقهلية

توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية الى هوية جثمان شاب عثر عليه مقتولا ومستخرج أحشائها بطريق ترابي موازي لطريق "المنصورة- الزقازيق " الجديد ليتبين ان الجثة لطالب فى الصف الثالث الإعدادي ومقيم قرية بشمس التابعة للمركز وسرقة مركبة توك توك كان يقودها.

التوصل الى هوية شاب عثر على جثمانه ومستخرج احشاؤه فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة النسبلاوين، بورود بلاغ من شخص يدعى "أحمد.م.ا"، 42 عاما، صاحب ورشة ثلاجات نقل ومقيم بندر السنبلاوين بعثوره على جثة شخص ملقاة على طريق ترابي غير ممهد موازي لطريق "السنبلاوين- الزقازيق" الجديد .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، و بالفحص تبين ان الجثمان لذكر فى العقد الثاني من عمره يرتدي ملابسه كاملة وبه اصابة عبارة عن جرح وغزية بالبطن من الناحية اليمنى ومنتصف البطن وخروج جزء من الأمعاء والصدر "الأحشاء" من الناحية اليسرى وجرح قطعي بالذراع الأيسر ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي.

وتمكن ضباط وحدة المباحث الى تحديد هوية جثمان المعثور عليه ويدعى "فتحي ر.ف.غ"، 16 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم عزبة محروس التابعة لقرية بشمس دائرة المركز.

باستدعاء أحد أهليته حضر والده 46 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان وتعرف على الجثمان وقرر انه لنجله ، وأضاف ان آخر مشاهدة لنجله كانت فى السابعة والنصف مساء أمس، بحي السوعة بندر السنبلاوين، حال قيادة كلا منهما مركبة توك توك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض عل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وفرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقا مع قطاع الأمن العام وبإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبيها وضبط التوك التوك خاصة المجني عليه.