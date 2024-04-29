جامعتا طنطا وسمرقند بأوزباكستان توقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقع الدكتور محمود رئيس جامعة طنطا اليوم، مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة طنطا وجامعة سمرقند بجمهورية اوزباكستان وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن مذكرة التفاهم المشترك تشمل التعاون في المجالات الزراعية واقتصاديات المعرفة، لتأهيل الطلاب والباحثين لمواكبة التطورات والتكنولوجيات الجديدة في المجالات البحثية والتعليمية الخاصة بالمجالين، مشيرا إلى أهمية توقيع مذكرة التعاون لتواجد الجامعة في اقليم الدلتا، الذي يمتاز بالأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة، والإمكانات الاقتصادية والصناعية المتميزة.

من جانبه أكد الدكتور حاتم أمين على أهمية الاقتصاد المبنى على المعرفة لدوره في تقديم إنتاج علمي يقوم على الابتكار والإبداع والإسهام في خدمة المجتمع وقضاياه، من خلال منظومة تعليمية متكاملة، فضلًا عن مواكبة التطور العلمي العالمي، مؤكداً أن الجامعة ستعمل على تحقيق التعاون العلمي والبحثي مع جامعة سمر قند في مجالي الزراعة والاقتصاد المبني على المعرفة.

وقع مذكر التفاهم من جامعة سمرقند بجمهورية اوزباكستان، الدكتور Rustam Khalmurado رئيس جامعة سمر قند.

من جانبه أضاف الدكتور محمود شكل أن توقيع مذكرة التعاون اليوم يأتي ضمن سلسلة البروتوكولات والاتفاقيات ومذكرات التعاون المشتركة التي يعمل المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين على توقيعها لتحقيق تبادل الخبرات التعليمية والتدريبية والبحثية بين الجامعة والجامعات الدولية.