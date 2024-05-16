اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية بـ 401 لجنة فى المنوفية

تبدأ اليوم 16 مايو امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، حسبما أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الاقليم، حيث تم اتخاذ جميع الاستعدادات.

وأشار محافظ المنوفية أن 401 لجنة ستستقبل 81 ألفًا و70 طالبًا وطالبة على كافة مستويات الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ كما أكد على المتابعة الدورية مع اللجان وتهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات حتى يتمكن الطلاب من أدائها بسهولة وإزالة أي معوقات تقف ضد مصلحة طلابنا.

واوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن كافة اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب غدا لأداء امتحاناتهم. وستكون المواد الدراسية هي الجبر والإحصاء خلال الفترة الأولى، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة الثانية.

كما اوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بمكتب المديرية نشطة ومرتبطة بغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية. والغرض من هذه الغرف هو الإشراف على أي مخالفات أو تحديات تواجهها اللجان حتى يمكن معالجتها بسرعة، بما في ذلك تلقي الشكاوى.

وتم التحذير على عدم السماح للطلاب الذين يحملون هواتف محمولة بالدخول إلى مقر اللجنة علاوة على ذلك، لا يجوز استخدام الهواتف المحمولة من قبل المراقبين أو القائمين على إدارة النظام داخل اللجان.