تراجع أسعار الدولار بداية تداولات اليوم الخميس 16 مايو 2024

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 16 مايو 2024، وذلك وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي نحو 46.81 جنيه للشراء، 46.91 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 46.84 جنيها في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستهل تداولات اليوم، حوالي 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر صرف الدولار بقيمة 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في ميد بنك اليوم الخميس نحو 47.55 جنيه للشراء، مقابل 47.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 46.70 جنيه للشراء، مقابل 46.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد بداية تداولات اليوم الخميس، نحو 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.