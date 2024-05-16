ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 16 مايو 2024

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس 16 مايو 2024، متأثرة بارتفاع أسعاره في البورصات العالمية نتيجة لانخفاض الدولار أمام سلة العملات الرئيسية .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم الخميس نحو 3582.75 جنيه للبيع، و3554.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في بداية اليوم نحو 3284.25 جنيه للبيع، و3258 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 21 “الأكثر طلبا وإقبالا في محلات الصاغة والأسواق المصرية” نحو 3135 جنيها للبيع، و3110 جنيهات للشراء.

بينمت سجل جرام الذهب عيار 18 بداية اليوم نحو 2687.25 جنيه للبيع، و2665.75 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى حوالي 2090 جنيها للبيع، و2073.25 جنيه للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس، في الصاغة نحو 1791.5 جنيه للبيع، و1777.25 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1343.5 جنيه للبيع، و1332.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب "و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب" في محلات الصاغة بداية التعاملات اليوم نحو 25080 جنيها للبيع، و24880 جنيها للشراء.

وسجلت سعر الأونصة عالميا “وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” حوالي 2385 دولارا للبيع و2384 دولارا للشراء .

وعن سعر الذهب بالمصنعية والدمغة، فنجد أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ومن منطقة لأخرى، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية ، بعد صدور بيانات التضخم الأميركية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة العملات الرئيسية .

وعزز المعدن الأصفر مكاسبه وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.66% إلى 2375 دولار للأونصة.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.51% إلى 2370 دولار للأونصة.

يأتي هذا الارتفاع بعد قراءة بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي.