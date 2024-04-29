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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بعد تصدرهما التريند.. حقيقة زواج مصطفى شعبان من هدى الناظر

مصطفى شعبان وهدى
مصطفى شعبان وهدى الناظر
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تصدر الفنان مصطفى شعبان التريند بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زواجه من هدى الناظر مديرة أعمال الهضبة عمرو دياب السابقة، على الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي.

وشارك الفنان مصطفى شعبان في السباق الرمضاني بمسلسل "المعلم" مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، طارق النهري، من تأليف عمرو الدرديري و محمد الشواف، و اخراج مرقس عادل.

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن أسباب نجاح مسلسل "المعلم" خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، وقال: "كتابة مسلسل المعلم كانت بحرفية شديدة جدًا، والشخصيات كان بها تباين واضح وكأنها حقيقية، وأنه من الممكن أن تلمس الشخصيات في كافة نواحي الحياة، نجوم العمل والفنانيين عملوا بكامل طاقتهم من أجل الخروج بعمل ناجح".

وأضاف: "معظم المشاهد كانت حقيقية وهو السبب في الوصول بالمشاعر الحقيقة للمشاهد من خلال البكاء في مشاهد الضيق والحزن وأيضًا مشاهد السعادة والفرحة يشعر بها المشاهد، الإخلاص في المسلسل سبب الوصول بهذا الشكل والدرجة للجمهور".

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