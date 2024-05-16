تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألميريا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ألميريا بملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم البلوجرانا أمام ألميريا، ويعاونه لامين يامال، بجانب العائد للتشكيل الأساسي فيران توريس.

وقرر تشافي، جلوس الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وجواو كانسيلو على مقاعد البدلاء، ليحل بدلًا منهما بيدري جونزاليس وفيرمين لوبيز بجانب سيرجي روبيرتو.

ويسعى الفريق الكتالوني للفوز على مضيفه اليوم، من أجل تأمين وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في ظل مطاردة جيرونا على هذا المركز.

يحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر، الذي حسم اللقب لصالحه منذ جولات، بينما يأتي ألميريا في المركز العشرين الأخير بـ17 نقطة، وتأكد هبوطه للدرجة الأدنى.

تشكيل برشلونة لمواجهة ألميريا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - هيكتور فورت

خط الوسط: بيدري جونزاليس - سيرجي روبيرتو - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.