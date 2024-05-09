رسميًا.. برشلونة يحسم مستقبل موهبته الشابة حتى 2027

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم مستقبل موهبته الشابة باو كوبارسي، بتجديد عقده حتى موسم 2027، ليستمر داخل قلعة الكتلان لسنوات مقبلة.

ونشر النادي الإسباني، اليوم الخميس، بيانًا يعلن من خلاله تمديد عقد مدافعه الشاب باو كوبارسي لمدة 3 سنوات قادمة.

وقدم كوبارسي مع البلوجرانا مستوى رائعًا خلال الموسم الجاري 2023-2024، كما بات أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدير الفني تشافي هيرنانديز.

واعتمد تشافي على كوبارسي في مركز قلب الدفاع بجانب الأوروجوياني رونالد أراوخو، ليسهم في تألقه بشكل لافت، ويجذب أنظار كبار الأندية الأوروبية.

وبعد تألق كوبارسي بشكل جيد مع برشلونة، من المتوقع انضمامه إلى منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 التي تنطلق في يونيو المقبل.

كوبارسي

أرقام كوبارسي مع برشلونة

وشارك كوبارسي مع برشلونة هذا الموسم في 20 مباراة بجميع المسابقات، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه قدم أداءً مميزًا نال عليه إشادة واسعة من الجميع.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا الوصيف حتى الآن، خلف ريال مدريد المتصدر، والذي حسم اللقب في الجولة الماضية.