تعليم القليوبية: إلغاء امتحان 3 طلاب وإحالة معلمة للنيابة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بيانًا اليوم الخميس، تضمن مجموعة من القرارات الهامة بشأن امتحانات النقل.

شملت القرارات إلغاء الامتحان لطالبين في جميع المواد مع حرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني، واعتبار العام رسوب، يحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحانات المسموح بها قانونا طبقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال الغاء الامتحان والحرمان منه، (المادة الثالثة والتاسعة من ذات القرار)، وذلك لاثارتهم الشغب داخل اللجنة.

كما شملت القرارات، إلغاء الامتحان لطالبة في مادة الرياضيات، لحيازتها محمول أثناء أدائها للامتحان إعمالًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 المادة الرابعة والتاسعة من القرار، مع السماح لها بأداء امتحان الدور الثاني.

وتضمنت القرارات إحالة معلمة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لقيامها بتصوير ونشر الامتحان وحيازتها للهاتف المحمول أثناء انعقاد لجنة الامتحان اعمالا للقانون رقم 205 لسنة 2020.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.