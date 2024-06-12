تكثيف الرقابة على محطات مياه الشرب تزامنًا مع عيد الأضحى بشمال سيناء

وجه الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إدارة صحة البيئة بتكثيف جهود الرقابة على مياه الشرب ومتابعة الأعمال بمحطات المياه على مستوى المحافظة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وشدد د بدر على التنسيق مع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتكثيف المرور على الفنادق و حمامات السباحه والشواطئ وسحب عينات منها واستمرار حملات المرور طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

من جانبه أكد الدكتور اسامة سالم، مدير الطب الوقائي، تكليفات الدكتور بدر باستمرار المتابعة الإشرافية يوميا لمتابعة جودة المياه ومتابعة تطهير محطات التحلية و الشبكات.

وأوضح مدير الطب الوقائي، ان إدارة صحة البيئة بالمديرية تقوم بأخذ عينات من الشبكات والمنازل يوميا بشمال سيناء للفحص الكيماوي والبكتريولوجي.

وأشار هاني اسماعيل مراقب عام صحة البيئة أثناء مروره اليوم على محطة تحلية المياه بابي صقل انه تم مخاطبة المجالس المحلية على مستوى المحافظة والتنسيق معها بضرورة رفع المخالفات ان وجدت أثناء عيد الأضحى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.