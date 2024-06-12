الصناعات الكيماوية: الاستثمار في إنتاج الخامات الرئيسية يسهم في زيادة الصادرات

استضافت غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس مركز تحديث الصناعة، المهندسة دعاء سليمه، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، لمناقشة سبل تطوير الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وعوامل النمو الاقتصادي.



وشارك في الحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وخالد أبو المكارم عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ومحمود سليمان عضو مجلس إدارة الغرفة،عبد الله حلمي وكيل مجلس إدارة الغرفة، إيهاب السقا، عضو مجلس إدارة الغرفة، وليد هلال عضو مجلس إدارة، والدكتورة غادة عبد الشافي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس محمد حامد عامر عضو مجلس إدارة الغرفة.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، أهمية توفير المناخ الجيد للنهوض بالصناعة بصفة عامة والصناعات الكيماوية بصفة خاصة من خلال توفير الدعم المادى وتحفيز الاستثمارات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية.

وأشار الجبلي، خلال الاجتماع، إلي أهمية الاستثمار في الخامات اللازمة للإنتاج مثل البتروكيماويات كأحد المدخلات الرئيسية في المنتجات البلاستيكية، موضحاً أن الاستثمار في إنتاج الخامات الرئيسية يساهم في زيادة صادرات تلك الخامات، وتوفيرها للسوق المحلى لمنتجى البلاستيك مثل المواسير والتغليف وأدوات المائدة وكافة المنتجات البلاستيكية، وكذا الخامات اللازمة للنهوض بصناعة المنظفات والورق والكرتون والبويات.



وطالب الجبلى بقيام مركز تحديث الصناعة بزيادة البرامج التحضيرية، لتطوير الصناعة وتعزيز القدرات الصناعية وتحديثها، لتواكب المنتجات العالمية وتحقيق قدرة تنافسية تمكنها من فتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.

ومن جانبها، قالت دعاء سليمه، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يقوم بتقديم العديد من الخدمات للمصانع بهدف توطيد الصناعة الحالية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.

وأضافت سليمه، أن المركز يقوم بتقديم عدد من البرامج التحفيزية لتطوير الصناعة فى مصر وخاصة المرتبطة بالتصدير، كما يقوم المركز بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ)، والتي انطلقت لتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت حليمة، إلى قيام مركز تحديث الصناعة بعمل معارض سلبيه لعرض احتياجات المصانع من قطع الغيار والتى يمكن إنتاجها محلياً، ونجح المعرض السلبى فى عمل تشييك لعدد من الصناعات المغذية مع عدد من المصانع التى كانت تستورد احتياجاتها من الخارج، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تلبية وتطوير الصناعة فى مصر، مثل توطين صناعة السليكون وإنتاج الصودا اش والذى يؤدى الى تقليل الفاتورة الاستيرادية و التوسع فى الصناعات المرتبطة.



ومن جانبه، تساءل محمود سليمان عضو مجلس إدارة الغرفة، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، حول برامج التوعية التى يقدمها المركز لتعريف المصنعين بالخدمات التى يقدمها المركز.

في حين ردت دعاء سليمه، أن المركز حاليا يقوم بتوفير البيانات اللازمة التى يحتاجها المستثمرين وستقوم بعمل ندوة عن الخدمات ونشر المعلومات والبيانات التى تم إعدادها ونشرها إعلاميا.

وفي نفس السياق، أشار خالد أبو المكارم، وكيل مجلس الإدارة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى قيام المركز فى الآونة الأخيرة بنشاط ملموس متمنياً أن يستفيد منه كافة المصنعين والاستفادة من البرامج التى يقدمها المركز.