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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، تصدر الجامعة المركز الرابع على مستوى  الجامعات المصريه،  كما حصلت على  المركز  400 -351 عالميا، وذلك طبقا لتصنيف Time Higher Education البريطاني لعام 2024 للجامعات الشابة التي يقل عمرها عن 50 عاما من تاريخ انشائها ، حيث تم ادراج 28 جامعة فى هذا التصنيف.
  وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية منها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية والأبحاث العلمية المنشورة  والدخل من البحث العلمي والسمعة لأكاديمية)؛ الاستشهادات النوعية )؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع )
وأشارت الدكتوره سما الدق مدير مركز التصنيف الدولى والتنمية المستدامة ، إلى أن وجود  كليات جديدة و معاهد متخصصة في العلوم البينية و الحديثة داخل جامعة بني سويف  ساعد بشكل كبير  على انتاج بحوث جيدة ذات مستوي عالي تنشر في مجلات الربع الأول أفضل 10% من الدوريات العلمية المتخصصة  .

أعضاء هيئة التدريس التنمية المستدامة الدكتور منصور حسن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف