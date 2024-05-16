جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، تصدر الجامعة المركز الرابع على مستوى الجامعات المصريه، كما حصلت على المركز 400 -351 عالميا، وذلك طبقا لتصنيف Time Higher Education البريطاني لعام 2024 للجامعات الشابة التي يقل عمرها عن 50 عاما من تاريخ انشائها ، حيث تم ادراج 28 جامعة فى هذا التصنيف.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية منها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية والأبحاث العلمية المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة لأكاديمية)؛ الاستشهادات النوعية )؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع )

وأشارت الدكتوره سما الدق مدير مركز التصنيف الدولى والتنمية المستدامة ، إلى أن وجود كليات جديدة و معاهد متخصصة في العلوم البينية و الحديثة داخل جامعة بني سويف ساعد بشكل كبير على انتاج بحوث جيدة ذات مستوي عالي تنشر في مجلات الربع الأول أفضل 10% من الدوريات العلمية المتخصصة .