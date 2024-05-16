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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

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السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في القمة العربية بالبحرين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب المشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والوصول به إلى آفاق أرحب بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين خاصةً على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، مشددين على حرصهما على التشاور المستمر في هذا الإطار، وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية الدور الذي تضطلع به جيبوتي في المنطقة، مشيداً بمواقفها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في القرن الإفريقي.

وتطرق اللقاء في هذا الصدد إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، حيث أعرب الرئيس عن موقف مصر الثابت بشأن ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة عدم الاستقرار في الإقليم، وفي هذا الإطار أكد الجانبان ضرورة استعادة الهدوء في مضيق باب المندب، مشددين على أهمية تنسيق جهود الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترك بينها باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار هذه المنطقة
 

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