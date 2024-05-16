ads
الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

غدا.. جوميز وعمر جابر فى مؤتمر إياب نهائي الكونفدرالية

جوميز
جوميز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الثانية عشر والنصف ظهر بعد غد السبت باستاد القاهرة للحديث عن لقاء نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن يتواجد عمر جابر لاعب الفريق  في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.
يخوض فريق الزمالك تدريبه الختامي في السادسة والنصف مساء بعد غد السبت  باستاد القاهرة الدولي.
في سياق متصل يعقد معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان مؤتمره الصحفي في الواحدة والربع ظهر السبت المقبل، على أن يخوض الفريق المغربي تدريبه الأساسي في الثامنة مساء نفس اليوم باستاد القاهرة الدولي.
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدارالية.

جوميز الزمالك الكونفدرالية عمر جابر