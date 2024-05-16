نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الشحات: مواجهة الترجي صعبة وجاهزون للتتويج باللقب

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة الترجي التونسي مساء السبت المقبل ستكون بين فريقين كبيرين يمتلك كل منهما تاريخًا عريضًا في دوري أبطال إفريقيا، وأنها سوف تكون مواجهة من نوع خاص في النهائي.
وقال الشحات في تصريحات صحفية أن الأهلي يكن كل الاحترام والتقدير لنظيره الترجي التونسي، ولكن الفريق يلعب دائمًا من أجل الفوز فقط، ويجهز نفسه جيدًا للمباراة التي سوف تجمع الفريقين على الملعب الأوليمبي برادس.
وأشار إلى أن اللاعبين اعتادوا على مواجهة الضغط الجماهيري خلال مباريات الأهلي في مختلف البطولات، وهو ما يؤكد على جاهزية الجميع للعب في رادس أمام جماهير الترجي.
وأضاف الشحات : الترجي فريق كبير ولديه عناصر مميزة، ونجح في الوصول إلى نهائي البطولة بفضل هذه المعطيات، وهو ما يؤكد على صعوبة المواجهة بين الفريقين.