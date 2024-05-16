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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

جيش الاحتلال: مقتل 5 من جنودنا في جباليا حادث صعب للغاية

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري
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أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إننا نعمل في جباليا شمال قطاع غزة، ودمرنا عشرات الصواريخ بعيدة المدى.
وأكد المتحدث، أن مقتل 5 من الجنود في جباليا حادث صعب للغاية، متابعًا "نواجه ضغطًا عملياتيًا معقدًا، ويجب الحفاظ على أمن قواتنا".
 

المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري جباليا شمال قطاع غزة