أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إننا نعمل في جباليا شمال قطاع غزة، ودمرنا عشرات الصواريخ بعيدة المدى.
وأكد المتحدث، أن مقتل 5 من الجنود في جباليا حادث صعب للغاية، متابعًا "نواجه ضغطًا عملياتيًا معقدًا، ويجب الحفاظ على أمن قواتنا".
فضائيات
جيش الاحتلال: مقتل 5 من جنودنا في جباليا حادث صعب للغاية
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أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إننا نعمل في جباليا شمال قطاع غزة، ودمرنا عشرات الصواريخ بعيدة المدى.
أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إننا نعمل في جباليا شمال قطاع غزة، ودمرنا عشرات الصواريخ بعيدة المدى.