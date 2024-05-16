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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. رامي ربيعة : نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في رادس

رامي ربيعه لاعب الأهلي
رامي ربيعه لاعب الأهلي
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أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الترجي التونسي فريق محترم ولديه خبرات كبيرة ولا يقل حجمًا عن الأهلي، لكن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز في مواجهة الفريقين بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعبر ربيعة، في تصريحات صحفية على هامش المران الأول للأهلي في تونس، عن أمنيته في أن يخوض الفريقان مباراة قوية بدون أي تعصب، مؤكدًا أن المواجهة فنيًّا ستكون قوية من جانب الفريقين.

وأوضح : الأهلي يحترم الترجي بشكل كبير، ونعي جيدًا مدى قوته، كما أنه يخوض المباراة الأولى على ملعبه ونحن نعمل حسابًا جيدًا لكل ذلك، ونتمنى أن نسعد جماهيرنا وأن نفوز باللقاء.

واختتم ربيعة قائلًا: «لا نفكر في المباريات السابقة، ولا نعترف بأفضلية تاريخية على المنافس، نحن فقط نفكر في المباراة القادمة ونسعى للفوز بها. جمهور الترجي كبير مثله مثل جمهور الأهلي، ونحن نحترمه كثيرًا، ولكن نتمنى أن نسعد جماهيرنا في النهاية».

رامي ربيعة الأهلي والترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا