البنك الأهلي يقسو على المصري بخماسية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي، بخمسة أهداف لهدفين، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال٢٣ من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف البنك الاهلي كل من عاصم صلاح هدفين٤٣ ٧٥ من ركلة جزاء في الدقيقة ٤٣، اسامة فيصل في الوقت البديل من الشوط الاول وياو أنور هدفين في الدقيقتين ٦٢، ٨٠، وسجل هدفي المصري عبدالرحيم دغموم في الدقيقة ٥٩، ميدو جابر في الوقت البديل من الشوط الثاني من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة رفع البنك الاهلي رصيده إلى النقطة ٢٢ في المركز١٤ و تجمد رصيد المصري عند النقطة ٣٧ في المركز الثاني