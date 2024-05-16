تضامن الدقهلية تواصل فعاليات مشروع مودة للمخطوبين

واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية اليوم الخميس فعاليات مشروع مودة للمخطوبين حيث تم عقد تدريب مودة اليوم بأحد القاعات بمركز ميت غمر بحضور الشباب المقبل علي الزواج.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الإجتماعي وبحضور الدكتورة ميادة السيد عضو هيئه تدريس بكليه تربيه طفولة جامعة المنصورة مدربة معتمدة بمشروع مودة والمدرب أحمد البدري مدرب بمشروع مودة و نجلاء فخري موافي منسق مودة بالتضامن الإجتماعي ومحمد عبد الفتاح شراب مدير إدارة ميت غمر الإجتماعية وفريق عمله من الإدارة الذين قاموا بتسجيل الشباب ودعوتهم للحضور.

فيما تناول التدريب توعيتهم بالجوانب الإجتماعية والنفسية والشرعية والصحه الإنجابية والتربيه الايجابيه وذلك للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية وتم تسليم شهادات مودة للمخطوبين وكوبونات تخفيض عند شراء الأدوات الكهربائية تحفيزا للشباب.

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