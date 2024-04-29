أسعار الدولار بالبنوك مساء اليوم الإثنين

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 ، بالبنوك وشركات الصرافة وسط إنتعاش في خزينة البنك المركزي والحكومة من الدولار الناتج عن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش منذ أخر انخفاض.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB نحو 47.72 للشراء، و47.82 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 47.69 للشراء، و47.79 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.7 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.

