فودة يتفقد تطوير وتوسعة طريق كمين وادى فيران / كاترين

تفقد اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، طريق كمين وادى فيران / كاترين اليوم الخميس .

وأشار المحافظ إنه جرى تطوير الطريق بطول 100 كيلو متر مربع، لتسهيل وتقصير مسافة دخول الزائرين لمدينة سانت كاترين، كون المدينة تعتمد على سياحة اليوم الواحد والعطلات الأسبوعية.

وأوضح أن أعمال التطوير تضمنت زيادة عرض الطريق ليصبح 25 متر، والطريق اتجاهين كل اتجاه يضم 3 حارات، بتكلفة تجاوزت الـ 2 مليار جنيه، كما جرى إنشاء أعمال لحماية الطريق من أخطار السيول، التي كانت تحدث به تلفيات بالغة.

يأتي ذلك في أطار جهود محافظة جنوب سيناء في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات..

وقال اللواء خالد فوده، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير كافة الخدمات لمواطني التجمعات البدوية والأودية وتلبية مطالبهم، مشيرًا إلى أنه جرى توصيل كافة المرافق للقرى والأودية،

ووجه المحافظ بإنشاء 43 منزل بدوي، بواقع 30 منزل بوادي مكتب، و 15 منزل بتجمع الندبة التابعيين لمدينة أبورديس، وذلك تلبية لمطالب المواطنين، مؤكدًا على حرصه الدائم لتوفير حياة كريمة لهم، وإنشاء هذه المنازل على أعلى مستوى من الرقي،

وأشار إلى أنه جرى تشغيل الوحدة الصحية بقرية فيران، ووجه بتوفير كافة الأدوية، والأمصال المختلفة خاصة مصل العقرب، وتقديم كافة الخدمات الصحية على أعلى مستوى

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمشايخ وعواقل بدو وادي مكتب التابع لمدينة أبورديس اثناء تناول الغداء معهم بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والعميد سامح متولي، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية كما قدم المحافظ كميات المواد الغذائية لأهالي الوادي، دعمًا لهم .