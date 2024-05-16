ضبط سيارة محملة بالبيض غير الصالح للاستهلاك الادمي بأحد أسواق العريش

شنت مديرية التموين بشمال سيناء اليوم الخميس، حملة مكبرة تضمنت الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك بناءا على توجيهات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ومحافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير المديرية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة من خلال المختصين بالجهات المختلفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة بيض بسوق الخميس بالعريش غير صالح للاستهلاك الآدمي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة اللجنة المشتركة من الصحة والتموين والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين.

ونظرا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود بيض مشكوك في صلاحيته يباع بسعر مخفض من خلال السيارات التي تجوب الشوارع وعليه تم تشكيل حمله مكبره مستمرة في عملها حتى الآن من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة للتفتيش واختبار البيض الموجود بالشوارع وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والاعلان عن أي مضبوطات غير صالحه للاستخدام الآدمي.