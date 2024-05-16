ads
الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة ١٠ أشخاص في حريق ميكروباص بطريق القطامية - العين السخنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب ١٠ أشخاص في حادث انقلاب وحريق سيارة ميكروباص القطامية - العين السخنة اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بمحافظة القاهرة. 
 

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، بلاغا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث حريق وانقلاب سيارة ميكروباص  بطريق القطامية - العين السخنة مما أدى إصابة ١٠ اشخاص. 
 

من جانبه وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف في السويس، ٨ سيارات اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفيات بمحافظة القاهرة.

من جانبه قال مصدر طبي في السويس، ان الإصابات حروق من الدرجة الأولى وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى بمحافظة القاهرة لتلاقى العلاج.

غرفة عمليات مديرية أمن السويس طريق السخنة سيارة ميكروباص محافظة القاهرة