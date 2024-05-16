إصابة ١٠ أشخاص في حريق ميكروباص بطريق القطامية - العين السخنة

أصيب ١٠ أشخاص في حادث انقلاب وحريق سيارة ميكروباص القطامية - العين السخنة اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بمحافظة القاهرة.



وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، بلاغا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث حريق وانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية - العين السخنة مما أدى إصابة ١٠ اشخاص.



من جانبه وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف في السويس، ٨ سيارات اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفيات بمحافظة القاهرة.

من جانبه قال مصدر طبي في السويس، ان الإصابات حروق من الدرجة الأولى وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى بمحافظة القاهرة لتلاقى العلاج.