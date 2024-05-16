جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية| صور

استقبل أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التنموية، ولتكريم المحافظة في ضوء فوزها بعدد من الجوائز ضمن المسابقة السنوية للمركز بالمحافظات.

وقال "الجوهري"، إن الزيارة قد شهدت تسليم محافظ جنوب سيناء جوائز المسابقة السنوية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات، حيث حصدت محافظة جنوب سيناء المركز الأول ضمن تقييم أفضل المحافظات في محور التجارب التنموية الناجحة، كما فازت بالمركز الثاني في محور تقييم دراسات دعم القرار، وبالمركز الثالث في محور تقييم أفضل المحافظات في توثيق المشروعات القومية بالصور.

“الجوهري” يثني على المشاركة الفعالة لجنوب سيناء في المسابقة

وأثنى "الجوهري"، على المشاركة الفعالة من محافظة جنوب سيناء في المسابقة، والتي نظمها المركز لتكريم النماذج الناجحة بمختلف المستويات الإدارية بالمحافظات، في مجالات التحول الرقمي وتوطين النظم التكنولوجية ودراسات دعم القرار والرصد الميداني والتجارب التنموية وتوثيق المشروعات القومية، حيث تضمنت المسابقة طرح أفكار جديدة وتجارب تنموية فريدة؛ كان من أبرزها مشروعات التحول للمدن الخضراء.

وأضاف "الجوهري"، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد فيه محافظة جنوب سيناء طفرة تنموية على مختلف الأصعدة خلال السنوات الأخيرة، بما أسهم في تعزيز المكانة المتميزة لمدينة شرم الشيخ بين أبرز المدن الخضراء الذكية المستدامة على مستوى العالم، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمختلف المشروعات التنموية على أرض المحافظة، خاصة في المجالات الخضراء صديقة البيئة، بما تشمله من استخدامات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من المخلفات، وغيرها، بما يسهم في دفع المدينة نحو وضعها في مكانة سياحية غير مسبوقة.

تنفيذ عددًا من المشروعات لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية مستدامة صديقة للبيئة

ومن جانبه، أعرب اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته البالغة بفوز محافظة جنوب سيناء بالعديد من المراتب المتقدمة كأفضل المحافظات ضمن محاور مسابقة "مركز المعلومات"، خاصة في محور التجارب التنموية الناجحة، مشيرًا إلى أن المحافظة اتجهت مبكرًا نحو تنفيذ عدة مشروعات تنموية مستدامة لتحويل "شرم الشيخ" من مدينة سياحية فقط إلى مدينة خضراء ذكية مستدامة صديقة للبيئة، وتحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك خلال مدة لم تتجاوز 6 أشهر من العمل قبل استضافة مؤتمر المناخ cop27.

وتطرق فوده، في كلمة ألقاها خلال الزيارة، إلى المشروعات الخضراء التي نفذتها المحافظة؛ وكان من بينها زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ليبلغ عدد محطاتها 5 محطات تنتج الواحدة منها مليوني كيلو وات / ساعة، وتوفر 1400 طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى تغطية العديد من الطرق بالمحافظة بأعمدة إنارة تعمل بألواح الطاقة الشمسية بعدد حوالي 2000 عامود إنارة، كما تم استخدام الأنظمة الكهربائية صديقة البيئة، فتم إنشاء 18 موقعًا لمحطات شحن السيارات الكهربائية، تحتوي على 116 نقطة شحن.

ولفت "فودة"، إلى إطلاق مدينة شرم الشيخ مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة"، والتي حصلت خلالها المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بالمدينة على شهادة GREEN STAR، وذلك بالتعاون بين وزارتي السياحة والبيئة، بجانب زيادة أعمال منع التصحر وإحداث التوازن البيئي ضمن رؤية مصر 2030.

وخلال زيارة المحافظ لمركز معلومات مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية تفقد محافظ جنوب سيناء (تاكسى العاصمة) الذى يعمل بالكهرباء ويرافقة اسامة الجوهرى رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، وحضر اللقاء محمد صلاح حامد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء تفوز بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مستوى الجمهورية