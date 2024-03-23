وزارة العمل في أسبوع: إتاحة فرص عمل في 13 محافظة. وتقرير يبرز جهود مواجهة "الهجرة غير الشرعية"

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية،حيث أكد وزير العمل حسن شحاتة،على نجاح برنامج تدريبي، استهدف 305 إمرأة،لتأهيلهن لسوق العمل،بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين "،بوزارة العمل،وشركاء محلين ودوليين،وذلك في 200 يوم فقط.. فقد أجاب تقرير عن الوزارة على سؤال:كيف نجحت الوزارة في تأهيل 305 إمرأة من 3 محافظات لسوق العمل.

كما أصدرت الوزارة، تقريرًا،بشأن دورها في تنفيذ خطة الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواجهة الهجرة غير الشرعية،وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن أهمية تَصدير الكوادر، والعِمالة المصرية المدربة للخارج.

كما أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، حيث تلقت طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة مٌتوفرة،في عددِ من التخصصات.. وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل..

• فرص عمل فى 13 مُحافظة:

أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع ، نشرة التوظيف نصف الشهرية،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف .

وقالت"الوزارة" في بيان صحفي أنها تلقت طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي..وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري مارس وأبريل 2024،،عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات،أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..

وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"،و تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 13 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والفيوم، والقليوبية،ودمياط، والمنيا، وأسيوط، وبورسعيد، والأسكندرية، والدقهلية، والسويس..و في تخصصات: مشرف فريق، وسكرتارية، وعضو فريق، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وجودة ومبيعات وإنتاج،وسكرتارية، وتلى سيلز، ومدرسين جميع التخصصات، ومحاسبين، ومشرف تغذية ماكينات ، وحجارين، وأعمال إدارية، ومدير صيانة،ورسام هندسى، ومندوب تسويق وبيع، وموظف ملاحة، وموظف حسابات ملاحين، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى..

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى أقل من 7% الأن،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة"...

*تقرير:المرأة في 200 يوم فقط:

..خلال الأسبوع،وبحسب تقرير أصدرته الوزارة،أكد وزير العمل حسن شحاتة،على أن نجاح برنامج تدريبي،استهدف 305 إمرأة،لتأهيلهن لسوق العمل،بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين "،بوزارة العمل،وشركاء محلين ودوليين،خلال الفترة من سبتمبر 2023،وحتى مارس 2024، "200 يوم"،يأتي في إطار خطة" الوزارة"، لتمكين المرأة اقتصاديًا،بتأهيلهن لسوق العمل،ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وأن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية،لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضًا دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل،كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها "الوزراة" ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تحظى المرأة على نصيب كبير منها...وأشار الوزير لتطلعه إلى التوسع في هذا "البرنامج التدريبي"، مع الشركاء المحلين والدوليين، بعد تخرج 305 إمرأة،منه..وكان ديوان عام "الوزارة" قد شهد يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 الجاري، إحتفالية تخرج هذه الدفعة الجديدة من السيدات..

وبحسب التقرير الذي أصدرته الوزارة فإن هذه" الاحتفالية"، جاءت في إطار فعاليات اليوم الدولي للمرأة،للعام "2024"،حيث قامت وزارة العمل بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة،و هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة،بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،بتنظيم هذا الحفل لتخرج 100 سيدة وفتيات،كخريجات جدد من البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة،ليمثل ذلك،إتمام تدريب 305 امرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة في محافظات: القاهرة الكبرى"القاهرة والجيزة والقليوبية"،والإسكندرية، وبني سويف،فمن خلال هذه الشراكة، تمكنت 245 امرأة -من بين المجموعة المستهدفة- من الحصول على تدريب داخلي مدفوع الأجر،حيث تعمل 66 امرأة حاليًا بأجر، و25 % من النساء يعملن لحسابهن الخاص..وشهد حفل التخرج حضور الوزير حسن شحاتة،وزير العمل،و مي محمود، رئيسة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة،و كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر،وجين يونغ كيم، المديرة الإقليمية لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر..وتضمنت فعاليات الحفل، حلقة نقاش مع خريجات البرنامج بهدف تسليط الضوء على مشاريعهن والاستماع إلى تجاربهن منذ الالتحاق بالبرنامج التدريبي وحتى التأهيل للبدء في مشاريعهن الخاصة..وفي الختام، تسلمت 25 مُتدربة من المُتفوقات ماكينات ومعدات لمساعدتهن على إقامة مشاريعهن الصغيرة في مجالات مختلفة مثل: تصفيف الشعر والتجميل، وصناعة الحلي، وصناعة الجلود والفندقة..في كلمتها،أعربت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بخريجات مشروع التدريب المهني ومهارات الحياة الأول في القاهرة. وأكدت على امتنان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للشراكة القوية مع وزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة،والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا"،والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"،من أجل تمكين النساء والفتيات اقتصاديًا، وإتاحة فرص المشاركة بشكل كامل وفعال في القوى العاملة...ويأتي هذا النشاط في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"..ويتم تنفيذ هذه النوعية من البرامج بالشراكة بين وزارتي العمل،و التعاون الدولي،والمجلس القومي للمرأة،بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي..

..وتعود بداية تنفيذ هذا البرنامج التدريبي المشترك،إلى يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023،بدعوة من وزارة العمل -في بيان رسمي- الى سيدات محافظات القاهرة الكبري، والإسكندرية، وبني سويف للتقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 305،سيدة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة..وقال وزير العمل حسن شحاتة خلال هذه الدعوة:إن هذا "المشروع" يتم تنفيذه بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بالوزارة،وأحد الشركات المتخصصة فى تكنولوجية التعليم، وشركاء محلين ودوليين،و أن "وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا" بالوزارة،هدفها نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصاديا،وتأهيلها لسوق العمل..وجاء في دعوة وزارة العمل مع بداية تنفيذ" المشروع"، أن التدريب على دورات في:صيانة التليفون المحمول،وتصميم الأزياء والخياطة،وصناعة مشغولات الجلود،وتصفيف الشعر والتجميل،والفندقة والسياحة،و صناعة الاكسسوارات،حيث يتم توفير فرص للتدريب العملي للمتدربات المتميزات،وتسليم حقائب للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقًا لاحتياجات كل تخصص،وأيضا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن،بالتشبيك مع الهيئات المتاحة..وأوضح البيان وقتها أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف،و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص/حرفة،وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع،وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية،والتدريب سيكون تفاعلي،بالحضور الشخصي،وليس متاحًا عبر الانترنت..و تطرق البيان إلى شروط الإلتحاق بالدورة التدريبية،وقال:سيكون متاح للفتيات والسيدات من محافظات القاهرة الكبرى،والإسكندرية وبني سويف فقط،على أن تجيد المتقدمة للتدريب القراءة والكتابة،"يُفضل خريجي المدارس الفنية"،و أن لا يقل السن عن 18 سنة،ولابد من اجتياز المقابلة الشخصية،كما يُفضل من لديهن خبرة سابقة في أحد مجالات التخصص المقترحة،وأنه سوف يتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الانتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات،وأن التقديم من خلال رابط الاستمارة الذي نشرته الوزارة على صفحاتها في ذلك الوقت..

..ووزارة العمل تولي إهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصاديًا،حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، كما أصدرت الوزارة "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي "،ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت.

فضلًا عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي..كما صدر قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا،،مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن،وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له،و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن..وجاءت إشادة من منظمة العمل الدولية، والمجلس القومي للمرأة،و العديد من المنظمات الوطنية والدولية على ذلك..فضلًا عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل،لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وايضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية..و كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت "استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"،بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017،وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة،وتحتوي "الإستراتيجية" على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور:التمكين السياسي والقيادة،والتمكين الاقتصادي،والتمكين الاجتماعي، والحماية..

*مواجهة "الهجرة غير الشرعية":

أصدرت وزارة العمل،تقريرًا،بشأن دورها في تنفيذ خطة الدولة المصرية، وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، بمواجهة الهجرة غير الشرعية،وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن أهمية تَصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج،وهو الملف الذي يدخل في كافة برامج وزارة العمل،بمتابعة مباشرة من وزير العمل حسن شحاتة،ومنها إطلاق "الوزير شحاتة" مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص،لتدريب مليون مُتدرب،على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،و القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية،واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب،وكذلك إفتتاح "وحدة ما قبل المُغادرة" لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم،وأيضًا البدء في تدشين قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج،لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مِهن مُحددة،ناهيك عن توقيع اتفاقيات وتعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية،منها بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية،وتقديم منح تدريب مجانية للشباب،بشهادات دولية،وأيضا توقيع إتفاقية الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية بهدف إرسال عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل السعودي.ولخص التقرير هذه الأنشطة في 6 نقاط هي:

1- "مهني 2030":

يوم 15 يناير 2024، أعلن وزير العمل حسن شحاتة إطلاق مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني المُنعقد بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء،ونواب البرلمان،وممثلي أصحاب الأعمال والعمال،و منظمات عمل عربية ودولية..ويأتي هذا "المشروع" ليُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل و"الخارج" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..و"للمشروع" 7 أهداف هي "1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد "135، 136، 137، "، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب،وإستهداف العمل ما 670 مركز تدريب مهني خاص.. "7" - اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية..

2-"وحدة ما قبل المُغادرة":

ويوم الأحد،16 يوليو 2023 افتتح وزير العمل حسن شحاتة، "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، المُلحقة بمبنى "الوزارة" القديم "3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة"، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس اوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة،وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة،لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق،ولتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة"SDGs"، المُتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف المشتركة.. وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد وضعت دليلًا في يناير 2022، لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد..و يتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالًا من مجالات العمل،تبدأ من قرار العمال المهاجرين بالسفر، إلى عمليات التوظيف، ومتطلبات المهارات، وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية،والوعي المالي، وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج،وتوفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم،وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة،وهو ما تُنفذه وزارة العمل اليوم بمتابعة مباشرة من الوزير حسن شحاتة،حيث بدأ "الوحدة " العمل بالفعل..

3-فرص عمل بالخارج:

ومع بداية مارس الجاري دعت وزارة العمل،الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج،الى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة..وأعلنت "الوزارة"،عن فتح باب التسجيل، "للعمل الموسمي بالخارج"، على مهنة "عامل زراعي"، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل والخارج، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة،بشكل شرعي، على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة،مع العلم بأنه لن يتم قبول أي طلبات من راغبي العمل، يدويًا بديوان عام "الوزارة"..وتوجيهات وزير العمل،تأتي هنا بهدف إعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي،وتجهيز العمالة المؤهلة والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

وحددت "الوزارة" خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى،بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها:1- الدخول على الموقع الرسمى للوزارة.2- إختيار "تسجيل راغبي العمل ".3- تسجيل البيانات كالتالي:-اختيار رغبة "العمل بالخارج"..4-اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج ".5- التأكد من تسجيل رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء على ان يكون ساري لمده سنة على الاقل.. -الاحتفاظ بكلمة السر..و تعمل "الوزارة" على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات،واصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص،وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج "9 مكاتب خارجية"،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي،موسمية أو دائمة..وتهدف من خلال هذه "القاعدة" تجهيز العمالة الراغبة للسفر،وتأهليها على ذلك،لحمايتها ورعايتها بشكل رسمي وشرعي..

4-معهد السايزيان:

كما أعلنت وزارة العمل،يوم 3 مارس الجاري عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..وقالت في بيان: إنه تم توقيع بروتوكول مماثل مع فرع المعهد في القاهرة نهاية شهر سبتمر 2023 الماضي، ونجح في تدريب ما يقرب من 1000 متدرب، حتى الآن، بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المُقبلة..ومن جهته، قال وزير العمل حسن شحاتة، إن توقيع بروتوكول جديد مع المعهد الإيطالي، يأتى فى إطار سعي الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان دون بوسكو، للارتقاء بالعملية التدريبية..ونوه بأن الوزارة تستهدف تقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب الفني والحرفي.وقال إن البروتوكول الجديد مع فرع المعهد بالإسكندرية، يهدف إلى التعاون في تطوير وتجهيز مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة، ورفع قدراتها، وبناء قُدرات المُدربين، لتعزيز الكفاءة المهنية، والقُدرة التنافسية للخريجين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحرفية وفقا للمعايير الدولية، وتدريب عدد من راغبي العمل وفقا للبرامج التدريبية والأعداد والأسعار الملحقة بهذا البروتوكول، والتي تشمل تحمل الطرفين بعض التكاليف أو تقديم الدورات التدريبية بأسعار مخفضة، أو مجانية.

5-الفحص المهني:

ويوم 29 يناير 2024، أعلن حسن شحاتة وزير العمل عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني،بين مصر والسعودية،وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور،ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص،واختبار مهني،على مهن:السباكة،والكهرباء،وميكانيكا السيارات،والنجارة،واللحام،التقديم على المنصة "PACC"،وذلك للحصول على شهادة مجانية،تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية..وقال الوزير شحاتة أن شهادات الفحص المهني،واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها "المملكة"،موضحًا أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة،ومهارة الراغب في السفر،فيها،وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج،وتجعله لا يعمل بشكل مستدام..وقال بيان صحفي عن "الوزارة "أن مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات..وكان حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،قد شهدا بأحد فنادق القاهرة،في أكتوبر 2023،توقيع "مذكرة تفاهم"،و"إتفاقية الفحص المهني" بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة"..و يأتي تنفيذ برنامج "الفحص المهني" كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في "البلدين"، وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي،ويحقق الإستقرار للعامل، حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.ويؤكد وزير العمل حسن شحاتة دائمًا على أن العلاقات المصرية – السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ،وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجًا يُحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، مُثمنًا سوق العمل السعودي الذي يشهد استقرارًا مُستمرًا، بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة "المملكة"، موضحًا أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعدادًا كبيرة من العمال المصريين، وأن "مصر" و"المملكة" حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل،بما يعود بالفائدة على الطرفين،وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية،وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم، وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب المصري تماشيًا مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج..وثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم،وبرنامج الفحص المهني،التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وقال أن ما يحدث تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل،مؤكدًا على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية،ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج..

6-دور الدولة:

وملف تصدير عمالة ماهرة للخارج،بشكل قانوني وشرعي،يحظى بمتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،ففي يوم 9 يناير 2024،عقد د. مدبولي اجتماعًا،لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور الوزراء المعنيين،ومن بينهم وزير العمل حسن شحاتة،مشيرًا إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية،ومؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج..ويأتي ذلك في إطار دور مجموعة عمل شكلّها رئيس مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ، خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات،والإشارة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديدًا لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر..

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