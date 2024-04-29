بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس ترند مواقع التواصل الإجتماعي، بعد طرح برومو الحلقة القادمة، حيث تظهر الفنانة ياسمين عبدالعزيز للمرة الأولى بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي ومن المقرر عرض الحلقة يوم الإثنين والثلاثاء الموافق 6 و7 مايو المقبل، تزامنا مع احتفالات شم النسيم في تمام الساعة 11 مساءً.

وطرحت قناة DMC برومو حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "النجمة ياسمين عبدالعزيز تعود للظهور مع صاحبة السعادة في حلقة خاصة كلها أسرار وكواليس أول مرة هتسمعوها".

تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال برومو الحلقة على العديد من الموضوعات، أبرزها، الأزمة الصحية التي تعرضت لها في عام 2021، بداية مشوارها والصعوبات التي واجهتها، معلقة: البني آدم لما يكون مسؤول وهو صغير مش بيكون عنده حرية، لافته على أنها تتعامل بإيجابية في الحياة ولا شيء يؤثر بها مؤكدة: البني آدم طول ما هو إيجابي مهما حصل فيه الحياة بتكون حلوة.

وفي هذا السياق، شوقت الفنانة إسعاد يونس جمهورها عن ضيف الحلقة القادمة من برنامجها التليفزيوني "صاحبة السعادة" قائلة "ضيفتي في الحلقة اللي جاية يا ترى مين ؟"، لتصبح المفاجأة تعليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلة: "أنا.. رخمة اوي صح".