6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "أبو طه" في حي الجنينة شرق رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "أبو طه" في حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية.

كما استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي على منزلًا في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا لعائلة "الترتوري" في شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وأمس الأحد، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في شمال النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال قصفًا على المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأصيب مواطن فلسطيني جراء قصف مدفعي على محيط منزل في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ويستمرالاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34،454 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77،575 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام.